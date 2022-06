Tactics Ogre Reborn svelato da un leak di PlayStation: immagini e dettagli

Il PlayStation Store ha involontariamente condiviso l'esistenza di Tactics Ogre Reborn. La pagina del negozio digitale di Sony ha mostrato alcune immagini del gioco, che potete vedere qui sotto.

Tactics Ogre Reborn non era un vero e proprio segreto, in quanto è apparso recentemente in una registrazione di un marchio di Square Enix. Al momento non abbiamo ancora però un annuncio ufficiale.

Sulla base dell'artwork, pare che Tactics Ogre Reborn sia una versione remaster o remake di Tactics Ogre: Let Us Cling Together, del 1995, o del suo remake per PSP del 2010. Tactics Ogre è un gioco di ruolo tattico creato da Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e Final Fantasy XII).

Per il momento questo è quanto sappiamo. Non ci resta altro da fare se non attendere una conferma o una smentita da parte di Square Enix.