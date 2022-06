Amouranth criticata per l'acquisto di stazioni di servizio, dopo l'aumento dei prezzi della benzina

Amouranth, imprenditrice, content creator e modella, ha recentemente risposto ad alcune critiche legate al suo acquisto di alcune stazioni di servizio, nel mezzo dell'aumento dei prezzi della benzina.

Un utente ha affermato che Amouranth dovrebbe vergognarsi del fatto di essere coinvolta nell'industria dei carburanti in quanto danneggia le masse e non ha a cuore il 99% della popolazione. La content creator ha replicato però che le stazioni di servizio ricadono sotto la categoria della distribuzione e che avere più stazioni in commercio aumenta la competitività e spinge il mercato ad abbassare il prezzo della benzina.

Chiaramente, il prezzo del carburante non è in alcun modo determinato da Amouranth. Ricordiamo che la donna ha investito 11 milioni di dollari in Circle K e 7-Eleven, con lo scopo di risparmiare soldi sulle tasse.

