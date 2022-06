Roblox: Benetton apre il suo negozio virtuale nel metaverso del gioco

Roblox sembra rappresentare la piattaforma ideale per diverse aziende che vogliono sperimentare un assaggio di "metaverso", vista la tendenza imperante a considerare lo spazio social virtuale il futuro anche del marketing, e Benetton ha scelto il gioco come base per l'apertura di un negozio interamente digitale.

Attraverso una collaborazione stretta con Dentsu Gaming, Benetton annuncia dunque la prossima apertura di PlayChange, un negozio dedicato al celebre brand di abbigliamento ma costruito all'interno del mondo di Roblox, riproducendo le fattezze dei negozi reali appartenenti al franchise.

Playchange, tuttavia, non è soltanto un negozio: a quanto pare, rappresenta anche un punto di ingresso per alcuni mondi videoludici di Roblox: da qui possiamo infatti accedere a vari "mondi fantastici" con Pink It!, che ci porta ad esplorare un'ambientazione celeste, Green Adventure che ci trasporta nella foresta e The Color Race nel deserto.

"Quella che stiamo sperimentando è un'omnicanalità diffusa, amplificando l'esperienza di shopping fisica con una nuova, completamente virtuale, creando una circolarità in ottica phygital tra mondo fisico - Metaverso - mondo fisico - spiega Antonio Patrissi, chief digital officer di Benetton Group -. Da sempre Benetton è un brand pionieristico, capace di anticipare i tempi e le tendenze: il nostro obiettivo è quello di esplorare per primi le nuove possibilità di coinvolgimento che questa nuova tecnologia offre, avvicinandoci sempre di più alle abitudini di consumo e alla visione che le generazioni più giovani hanno del mondo del fashion e del retail".

Qui sopra potete vedere il trailer di Playchange, l'iniziativa di Benetton all'interno di Roblox. Nei giorni scorsi, abbiamo visto che anche Spotify ha creato la propria isola su Roblox.