Spotify ha creato la propria isola su Roblox: ecco cosa si può e potrà fare

Spotify ha deciso di crearsi il proprio spazio all'intero di Roblox, proponendo un "mondo interattivo" che in futuro potrebbe anche permettere "agli artisti di connettersi con i fan". Ovviamente, non mancherà la possibilità di acquistare del merchandise virtuale.

Chiamata molto semplice "l''isola di Spotify", Spotify Island in originale, l'area è perlopiù verde, in rispetto al colore del servizio di streaming, con vari elementi musicali sparsi in giro e piccole sezioni in stile platforming. Spotify afferma che l'hub principale è un posto pensato per gli amici e per stare insieme. Vi sono collezionabili sotto forma di icona "Mi Piace", che saranno sparsi in giro e che potranno essere scambiati con merce virtuale per personalizzare il proprio avatar Roblox.

Ci sono anche piani per l'aggiunta di isole a tema, all'interno delle quali Spotify spera di offrire incontri virtuali e meet-and-greet, mini-quest, e ancora più merchandise virtuale. Il servizio di streaming dice che una percentuale dei profitti dei gadget virtuali sarà pagata all'artista, ma ha rifiutato di rivelare l'esatta percentuale.

La prima isola a tema in lavorazione è quella K-Pop, in arrivo più avanti in primavera. Sarà caratterizzata dagli artisti Stray Kids e SUNMI, e Spotify ha detto che "darà ai fan la possibilità di interagire" con le star. I dettagli sono piuttosto vaghi, però, e non è chiara la portata di queste interazioni o come funzioneranno. Spotify Island è disponibile da oggi e potete già esplorarla all'interno di Roblox.

