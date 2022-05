Chernobylite: il ray tracing su Xbox Series S non funziona bene, affermano gli sviluppatori

The Farm 51 ha spiegato come mai ha abbandonato l'ipotesi di aggiungere il supporto per il ray tracing alla versione Xbox Series S del suo sparatutto in prima persona con elementi da immersive sim Chernobylite, titolo recentemente lanciato su console di ultima generazione, oltre che in versione migliorata su PC.

Xbox Series S, che rimane un'ottima macchina economica, ha da sempre delle difficoltà con il ray tracing, pur supportandolo (sulla carta). La dichiarazione di The Farm 51, fatta ai microfoni di TrueAchievements, è solo l'ultima in ordine di tempo a denunciare che la console non ce la fa a gestire il ray tracing in tempo reale, almeno non in modo soddisfacente:

"Il ray tracing non funzionava bene. Sappiamo che i riflessi sono facili da fare su console, ma cose come gli effetti caustici dell'acqua non ce l'avrebbero fatta. L'Unreal Engine ha tutti gli strumenti e le opzioni che servono su console, dà la possibilità di profilare il gioco, di vedere come gira e quindi decidere cosa includere e cosa no."

Poco male, verrebbe da dire. Fortunatamente l'ultimo aggiornamento del gioco porta la versione Series S a 60fps in modalità performance, al netto di una risoluzione inferiore alla versione Xbox Series X.

Per il resto, se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Chernobylite.