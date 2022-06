Fortnite: Epic Games starebbe lavorando alla modalità in prima persona, per un'indiscrezione

Fortnite potrebbe presto essere giocato in prima persona. Stando all'insider Hypex, molto famoso nella comunità nata intorno al battle royale, Epic Games starebbe lavorando a una modalità apposita, che però sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Hypex stesso ha dichiarato di non avere altre informazioni in merito, aggiungendo che secondo lui la prima persona sarebbe perfetta per la modalità Zero Build.

Naturalmente allo stato attuale è impossibile confermare o smentire la voce, ma c'è da dire che, vista la natura di Fortnite, non stupisce che Epic Games possa trasformarlo in questo modo. In fondo i live service per funzionare devono proporre sempre qualcosa di nuovo al loro pubblico, che altrimenti si dirige altrove.

C'è anche da dire che Epic Games è nato come studio di sviluppo dedito agli sparatutto in prima persona (Unreal, gli Unreal Tournament) e che, quindi, il know how non gli manca di certo. Proprio recentemente si è parlato di una potenziale edizione rimasterizzata del primo Unreal, realizzata da Nightdive Studios.