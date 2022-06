Offerte eBay: Nintendo Switch Sports, sconto per l'esclusiva Switch

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto su Nintendo Switch Sports. Il gioco è attualmente in vendita a 39.99€, ovvero con 10€ di sconto rispetto al prezzo pieno.

Il venditore è monclick-italia. Si tratta di un venditore affidabile, con il 97.2% di feedback positivo. Permette la restituzione entro quattordici giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile con PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Nintendo Switch Sports si è rivelato un'esperienza piacevole, assolutamente riuscita nel suo obbiettivo principale, e cioè far giocare chiunque, dall'appassionato al novizio. C'è una certa disparità tra i vari sport, sia come qualità (il badminton ci ha lasciati abbastanza perplessi), sia come complessità (il calcio è nettamente più stratificato degli altri), ma in generale si tratta di un'esperienza perfetta per il multiplayer locale, perché è in grado di divertire in pochi secondi, grazie alle meccaniche essenziali e ai controlli (motion) immediati. Anche a livello grafico il lavoro svolto è pregevole: non tanto a livello tecnico, quanto a livello stilistico."

