E3 2023: l'ESA ha annunciato il ritorno della manifestazione il prossimo anno

Stan Pierre-Louis, il presidente di ESA (Entertainment Software Association), ha annunciato dalle pagine del Washington Post che l'anno prossimo l'E3 2023 tornerà, sia come evento digitale, sia come evento dal vivo: "Siamo emozionati di ritornare nel 2023, con un evento sia digitale, sia dal vivo."

Stan Pierre-Louis ha poi spiegato che "per quanto ci piacciano gli eventi digitali, e per quanto raggiungano persone in tutto il mondo, siamo coscienti che molte persone desiderano incontrarsi, per potersi connettere dal vivo, vedersi e parlare di ciò che rende grandi i videogiochi."

L'E3 tornerà nel 2023, varrà ancora la pena seguire la fiera?

L'E3 è stata per anni la più prestigiosa fiera di settore, frequentata soprattutto da addetti ai lavori. Negli ultimi anni ha avuto diversi problemi, sia per la concorrenza degli eventi digitali, sia per la pandemia di COVID-19, che di suo ha influito enormemente su tutti gli eventi globali, non solo quelli del settore videoludico. Nel 2021 l'E3 si è svolto solo in formato digitale, mentre nel 2022 è stato cancellata. Al suo posto è emersa la Summer Game Fest di Geoff Keighley, che però non è tanto una fiera, quanto un evento mediatico. Vedremo se le due manifestazioni si fonderanno in qualche modo o si faranno concorrenza negli anni a venire.

Per quanto riguarda le date, ancora non sono state svelate quelle dell'E3 2023. Probabilmente se ne saprà di più nei prossimi giorni.