Xbox Game Pass: 10 giochi ottengono i controlli via touch screen per il Cloud

Con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass arrivano, come di consueto, anche le informazioni sugli aggiornamenti applicati al catalogo per quanto riguarda il supporto al touch screen per i titoli in cloud, che in questo caso riguardano 10 giochi aggiunti a questa funzionalità.

Da oggi, i seguenti 10 titoli possono essere giocati in cloud utilizzando direttamente il touch screen, senza bisogno di controller:

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

Ninja Gaiden ∑

Ninja Gaiden ∑2

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

Sebbene diversi giochi, come Broken Age, Chinatown Detective Agency e Life is Strange siano probabilmente fruibili con molta comodità attraverso il touch screen, viene un po' da chiedersi come possa essere l'esperienza dei Ninja Gaiden senza controller e sospettiamo non sia propriamente ottimale. In ogni caso, è sicuramente un'aggiunta gradita.

Nel frattempo, ricordiamo anche i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di giugno 2022 e quelli che usciranno dal catalogo il 30 giugno 2022.