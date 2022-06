Xbox Game Pass, giugno 2022: annunciati i nuovi giochi della seconda metà del mese

Arriva da Microsoft l'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo nella seconda metà di giugno 2022 su Xbox Game Pass, che seguono in gran parte le informazioni già emerse in precedenza con una sorpresa che spunta fra i cinque titoli annunciati come in arrivo.

Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass per la seconda metà di giugno 2022:

Shadowrun Trilogy - Xbox e Cloud, 21 giugno

Total War: Three Kingdoms - PC, 21 giugno

FIFA 22 - Xbox e PC (EA Play), 23 giugno

Naraka: Bladepoint - Xbox, PC e Cloud, 23 giugno

Far Cry 5 - Xbox, PC e Cloud, 1 luglio

A questi si aggiungono poi i già usciti Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e Omori su PC, Xbox e Cloud.

Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella seconda metà di giugno 2022

In sostanza, vengono semplicemente confermate le informazioni che erano già note con i 6 titoli già confermati per giugno 2022 in precedenza, con la sola aggiunta di Far Cry 5 come titolo a sorpresa per questo mese, che peraltro va a rafforzare ulteriormente la presenza di Ubisoft all'interno di Xbox Game Pass, all'interno di quella partnership che dovrebbe portare, in futuro, anche all'arrivo di Ubisoft+ sulla piattaforma in qualche modo.

Per il resto, abbiamo già visto anche i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il 30 giugno 2022, dunque per il momento la panoramica del mese è completa, salvo ulteriori sorprese in arrivo nelle prossime settimane.