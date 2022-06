Company of Heroes 3: video mostra la bellezza della distruzione ambientale nel gioco

SEGA e il team di Company of Heroes 3 hanno pubblicato un nuovo video diario dedicato a sistema di distruzione ambientale del gioco strategico. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il team di Relic spiega di aver realizzato un sistema di distruzione ambientale completamente nuovo per Company of Heroes 3. L'obiettivo era di proporre una qualità visiva molto più alta: gli edifici sono ora completamente 3D e i vari materiali reagiscono come nella realtà. La produttrice spiega che realizzare questo sistema è stato molto complicato.

Secondo quanto indicato, il numero di elementi gestiti dal motore fisico di Company of Heroes 3 è un centinaio di volte superiore rispetto al passato. La distruzione sarà coerente con il tipo di attacco subito dall'edificio e quanto rimane in piedi potrà ancora essere usato come copertura, sempre ammesso che vi sia abbastanza materiale. Anche i singoli mattoni delle case, che cadranno attorno all'edificio, potrebbero essere a loro volta danneggiati.

Questo sistema di Company of Heroes 3 permette anche di creare distruzione dinamica prima dell'avvio della mappa, così da fornire al giocatore un luogo che è già stato teatro di guerra e che sia diverso ogni volta.

Vi segnaliamo anche un precedente video diario su "arte e autenticità" di Company of Heroes 3.