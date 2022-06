The Crew 2: data di uscita dell'update next-gen con i 60fps per PS5 e Xbox Series X|S annunciata

Ivory Tower ha annunciato la data di uscita dell'update di The Crew 2 per PS5 e Xbox Series X|S che permetterà alle console di Sony e Microsoft di far girare il gioco a 60fps. L'upgrade sarà disponibile a partire dal 6 luglio 2022, in concomitanza con l'inizio della Stagione 6.

Oltre ai 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, il nuovo aggiornamento di The Crew 2 apporterà dei cambiamenti alla manovrabilità di alcune vetture, nonché modifiche al sistema meteo, al color grading e altro ancora.

La Stagione 6 invece introdurrà una nuova campagna incentrata su Chris Forsberg, il campione della Formula Drift. Inoltre darà il via all'Anno 5, che sarà composto da altre due stagioni che includeranno veicoli, ricompense, sfide e l'introduzione di "alcune funzionalità molto richieste dalla community".

Lanciato sul mercato nel giugno del 2018, a quattro anni dal lancio The Crew 2 sta ancora ricevendo aggiornamenti e nuovi contenuti. Ad esempio in occasione del quarto anniversario da oggi è disponibile la Saleen SR7, acquistabile per un singolo Crew Credit, la valuta interna del racing game di Ubisoft.