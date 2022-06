GPU Nvidia e AMD vendute a prezzi stracciati dai miner con il crollo delle criptovalute

Con il mercato delle criptovalute che sta attraversando un notevole ridimensionamento a causa del recente crollo di alcune di queste, i miner stanno smantellando alcune farm costruite per il mining: questo significa che ci sono GPU Nvidia e AMD vendute a prezzi stracciati sul mercato, almeno in Cina.

Ovviamente per prezzi "stracciati" si intende rispetto a quelli che eravamo soliti vedere sul mercato in questi anni, ma si tratta comunque di occasioni molto interessanti. Al momento, queste rivendite avvengono attraverso canali cinesi poco accessibile agli utenti occidentali, ma è possibile che questa invasione di GPU usate a basso costo possa avere riflessi anche altrove.



Secondo quanto riferito da alcuni utenti Twitter, come I_Leak_VN, è possibile acquistare GPU RTX 3080 a 3.500 Yuan, che corrispondono a poco più di 500 dollari, laddove il prezzo standard di queste rimane 699 dollari, in base alle indicazioni del produttore. Tuttavia, se la situazione delle criptovalute dovesse continuare ad essere incerta, è possibile che i prezzi calino ancora.

In certi casi, i miner organizzano delle sorta di aste in livestream per cercare di svendere interi stock di GPU, in modo da disfarsi delle farm costruite nei mesi scorsi. Sembra che le RTX 3060 Ti, per esempio, vengano vendute a circa 300 dollari da queste aste, prezzo piuttosto vantaggioso per il modello relativamente recente.

È probabile che il flusso di GPU usate possa raggiungere anche i canali di vendita occidentali: ovviamente si tratta di schede grafiche che sono state utilizzate in maniera molto intensa, dunque l'acquisto di questi usati comporta sicuramente dei rischi in termini di affidabilità e longevità delle schede, ma se gli oggetti dovessero arrivare su canali più facilmente raggiungibili, e magari con ulteriori cali di prezzo, potrebbero emergere diverse occasioni interessanti.