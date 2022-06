Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, trailer con data di uscita su Nintendo Switch

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival ha una data di uscita su Nintendo Switch, annunciata da Bandai Namco con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 14 ottobre.

Annunciato lo scorso febbraio, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival verrà distribuito in due differenti versioni: standard edition e Taiko Drum Set Edition, che include sia il gioco che i Tatacon. Più avanti arriverà inoltre una Digital Deluxe con novanta giorni di accesso al Taiko Music Pass.

"I giocatori saranno in grado di affinare le loro abilità alle percussioni attraverso i 76 brani che saranno presenti nel gioco", recita il comunicato stampa di Bandai Namco. "In aggiunta a queste canzoni che saranno disponibili nella modalità Taiko, la modalità Storia li porterà in un viaggio con DON-Chan e Kumo-Kyun per diventare un vero Drum Master."

"I fan potranno anche mostrare le loro capacità in battaglie online oppure collaborare con gli amici nella modalità Party. I 'Don Coins' verranno guadagnati nelle diverse modalità e permetteranno ai giocatori di ottenere oggetti come costumi o targhette per personalizzare il proprio aspetto."

"La serie Taiko no Tatsujin è iniziata nel 2001 e Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, sarà il primo titolo della serie a offrire il Taiko Music Pass con 7 giorni di accesso gratuito."

"Abbonandosi al Taiko Music Pass, i giocatori avranno accesso a un catalogo di oltre 500 brani e ad aggiornamenti mensili che ne aggiungeranno di nuovi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale."

"I giocatori con salvataggi di Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun riceveranno 3 brani bonus e alcuni oggetti per la personalizzazione."

"Le novità non sono finite qui, episodi di Taiko no Tatsujin: The Anime sono disponibile da oggi su YouTube. La serie anime seguirà Kotaro e i suoi amici nel loro tentativo di diventare dei maestri Taiko, grazie anche all'aiuto di DON-Chan e di altri personaggi del franchise."