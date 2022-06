Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, emergono immagini della versione cancellata

Il designer Viktor Blanke ha condiviso alcune immagini di quello che doveva essere Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, la versione di Hardsuit Labs, che è stata cancellata e rifatta da zero da parte di un altro team, ancora in attesa di informazioni più precise.

La triste storia di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 è ancora in larga parte misteriosa, ma di fatto ha visto una cancellazione quasi totale del progetto, con l'affidamento del gioco a un nuovo team ancora non noto.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, un'immagine della versione cancellata

In base a quanto emerso di recente, Paradox voleva inizialmente cancellarlo del tutto, ma poi ha pensato di sfruttare comunque il titolo e la licenza ma affidando il progetto a un altro team, con ovvi ritardi enormi sulla tabella di marcia.

Intanto, possiamo vedere alcune testimonianze del lavoro svolto da Blanke e Hardsuit Labs fino al 2020 in queste immagini, che mostrano soprattutto qualcosa sul design dei personaggi e dell'HUD, sebbene siano tutti materiali non definitivi e tratti da lavori in corso.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, altra immagine della versione cancellata

Potete trovare tutte le immagini pubblicate da Blanke a questo indirizzo, dove il designer ha raccolto alcuni esempi come parte del proprio portfolio personale.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, un'immagine

Nel frattempo attendiamo informazioni sulla nuova versione di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 che a quanto pare sta facendo progressi, ma con il team di sviluppo che resta ancora segreto.