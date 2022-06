Red Bull Indie Forge: i creatori di Batora raccontano su Twitch la creazione del loro gioco

Come ormai tradizione, nella giornata di oggi torna il Red Bull Indie Forge: dagli studi di Red Bull, Marco Mottura condurrà il consueto appuntamento dedicato ai giochi italiani indipendenti, questa volta con un occhio di riguardo per lo Studio di Batora: Lost Haven. In compagnia di Giacomo Masi, Narrative Director, Gaetano Caltabiano, Art Director, e Manuel Moavero, Lead Game Designer, si parlerà dell'evoluzione e crescita di Stormind Games.

Grazie al loro punto di vista da insider potremo scoprire tutti i passaggi che hanno portato lo studio di Acireale a creare giochi del calibro di Remothered: Broken Porcelain e Remothered: Tormented Fathers, fino ad arrivare al prossimo Batora: Lost Haven.

Quale miglior occasione per scoprire uno dei team più attivi e crativi del nostro paese, quindi?

Red Bull Indie Forge

L'appuntamento è quindi fissato per oggi sul canale Twitch di Redbull Italia e sulle nostre pagine, non mancate!