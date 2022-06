Naraka: Bladepoint da oggi su Xbox Series X|S, gratis su Game Pass

Naraka: Bladepoint è disponibile a partire da oggi su Xbox Series X|S, scaricabile gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass. La versione Xbox One per il momento non ha ancora una data.

Alcuni giorni fa il team di Naraka: Bladepoint ha parlato dei vantaggi di Xbox Game Pass, che consentirà al gioco di poter contare immediatamente su di un'ampia base d'utenza e dunque di crescere rispetto ai risultati già ottenuti su PC negli scorsi mesi.

Come avrete letto nella nostra recensione di Naraka: Bladepoint, il titolo sviluppato da 24 Entertainment è un battle royale per 60 giocatori diverso dal solito, con combattimenti corpo a corpo e feature inedite.

Su Xbox Series X|S il gioco può contare su di un'interfaccia e un gameplay ottimizzati, nonché sulla possibilità di attivare il cross-play con gli utenti PC al fine di rendere ancora più rapido il matchmaking.

Per celebrare il lancio sulla console Microsoft è stata peraltro introdotta una nuova arma, le Dual Blade: il primo strumento doppio disponibile per Naraka: Bladepoint, che consente di effettuare spettacolari combo.