PS Plus: leak svela i giochi gratis di giugno 2022 per PS4 e PS5

Circola ora in rete un nuovo leak dei giochi del PS Plus di giugno 2022 per PS4 e PS5. Secondo la fonte, i giochi in arrivo sono God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

L'annuncio ufficiale dei giochi del PS Plus di giugno 2022 per PS4 e PS5 dovrebbe arrivare, se Sony rispetterà la solita struttura, il 1° giugno 2022. La pubblicazione dei giochi, invece, è attesa per il 7 giugno 2022. Per il momento questo è solo un leak, non un'informazione ufficiale, quindi è possibile che quanto riportato non sia corretto. Un'altra fonte, billbil-kun, ha affermato che non dovremmo acquistare giochi adatti a un pubblico giovane e nessun gioco AAA molto popolare: la sua descrizione si lega perfettamente alle proposte indicata da questo leak. Billbil-kun condivide con massima precisione leak da molti mesi, quindi è una fonte affidabile.

Kratos in God of War

God of War, primo dei giochi del PS Plus di giugno 2022, è il famoso gioco di Santa Monica Studios che ci mette nei panni di Kratos. Il semi-dio, dopo le proprie avventure greche, è fuggito nel nord dell'Europa e si è rifatto una vita. Con la morte della nuova moglie, però, Kratos e il figlio - Atreus - devono partire per un viaggio che li metterà contro gli dei norreni. Notiamo che God of War è parte della PlayStation Plus Collection, che è però esclusiva di PS5. L'aggiunta al servizio significherebbe che anche i giocatori PS4 abbonati potranno giocare a questo gioco.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è un gioco multigiocatore a squadre, che ci permette di scontrarci contro altri giocatori online. Nickelodeon All-Star Brawl è invece un picchiaduro in stile Super Smash Bros.

Diteci, se questi fossero i giochi del PS Plus di giugno 2022 sareste contenti?