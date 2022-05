God of War Ragnarok: i giochi PS Plus di giugno 2022 potrebbero indicare che è vicino

Con il leak dei giochi gratis PS Plus di giugno 2022 per PS4 e PS5 abbiamo saputo che c'è anche God of War tra questi, e secondo alcuni questo potrebbe essere un indizio concreto sul prossimo annuncio della data d'uscita di God of War Ragnarok, che potrebbe essere vicino.

Si tratta solo di speculazioni al momento, ma il fatto che God of War guidi la lineup dei giochi in arrivo all'interno del catalogo di PS Plus Essential a giugno 2022 potrebbe essere un segno di una rinnovata attenzione posta sulla serie, cosa che potrebbe preparare la strada alla presentazione di God of War: Ragnarok e soprattutto alla sua data di uscita.

Ovviamente il tutto va preso come voce di corridoio, tanto più che non c'è alcuna certezza che quelli indicati dal leak siano veramente i giochi gratis in arrivo su PS Plus il mese prossimo, considerando che l'annuncio è previsto solo per domani e che la fonte in questione non è quella che solitamente viene presa per buona, ovvero il solito leaker di Dealabs.



Ci sono però delle conferme da parte di altri insider, tra i quali anche il solito Nick Baker che ha riferito come l'informazione sia "reale" in base alle sue fonti e che si tratterebbe dunque di un buon mese. Diversi utenti hanno fatto notare come anche l'uscita di The Last of Us su PS Plus sia avvenuta in concomitanza con l'annuncio della data di uscita di The Last of Us 2, entrambi gli eventi avvenuti a ottobre 2019.

È ovviamente una traccia molto flebile, ma qualcuno vedrebbe in questo una sorta di schema destinato a ripetersi, con la volontà di portare l'attenzione sulla serie attraverso il rilancio del primo capitolo attraverso PS Plus per preparare la strada all'uscita di God of War: Ragnarok. Staremo a vedere.