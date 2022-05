Isonzo: video gameplay per lo sparatutto sul fronte italiano della prima guerra mondiale

Isonzo torna a mostrarsi in un video gameplay, uno dei primi in assoluto per il particolare sparatutto ambientato sul fronte italiano della prima guerra mondiale e, a quanto pare, piuttosto attento a ricostruire alcune dinamiche tipiche dell'epoca.

Il video riportato in questa pagina mostra infatti una situazione piuttosto comune per i soldati impegnati al fronte della prima guerra mondiale, con la necessità di tagliare del filo spinato in modo da poter avanzare verso le linee nemiche, il tutto però rimanendo sotto il fuoco avversario.

Si tratta di un filmato molto breve e, considerando che Isonzo è ancora in sviluppo, non può essere considerato molto indicativo né della qualità del gioco né dei suoi contenuti in senso esteso, durando praticamente 10 secondi, ma può darci un'idea delle atmosfere e di alcuni momenti in cui potremo trovarci al suo interno.

Gli sviluppatori di Blackmill Games e M2H, anche in questo caso, hanno intenzione di mettere in scena uno sparatutto piuttosto fedele alla ricostruzione storica degli avvenimenti reali, mettendo peraltro in scena vari eventi poco utilizzati nel mondo dei videogiochi, come le battaglie che si sono svolte tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico nell'area delle Alpi e lungo l'Isonzo.

Anche l'equipaggiamento e il suo utilizzo avranno dunque un ruolo importante all'interno del gameplay e questo piccolo frammento lo dimostra. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo all'intervista con gli sviluppatori di Isonzo.