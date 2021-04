Isonzo: l'intervista agli sviluppatori del gioco sulla prima guerra mondiale

Dopo aver vissuto le battaglie del fronte occidentale in Verdun ed in seguito agli scontri dell'est a Tannenberg, presto il filone di videogiochi dedicati alla prima guerra mondiale approderà anche sul fronte italiano nei pressi del fiume Isonzo. Complessivamente Verdun e Tannenberg hanno raggiunto circa 1.600.000 copie in tutto il mondo. Un apparentemente piccolo ma in realtà grande traguardo per i due contenuti studi di sviluppo M2H e Blackmill Games. Con i loro sforzi, caratterizzati da un budget non certo tipico delle grandi produzioni come il popolare Battlefield, hanno conquistato gli appassionati della Prima Guerra Mondiale, offrendo loro dei titoli sufficientemente realistici basati su una ricerca esaustiva e su unattenta ricreazione dei dettagli, dalle uniformi ai modelli delle armi, senza trascurare le ambientazioni storiche della Grande Guerra.

Il teatro rappresentato da questi videogiochi è l'impegnativa guerra da trincea, nella quale emerge un gameplay tattico, senza però trascurare la rapidità e reattività dell'azione in combattimento. Un gioco quindi non tra i più semplici, che richiede una certa esperienza e pratica per essere goduto al massimo, ma che riesce a regalare delle emozioni e senso di coinvolgimento senza pari in questo specifico scenario storico. Arrivati dunque nei pressi della loro prossima uscita, ci siamo rivolti direttamente agli sviluppatori per cercare di comprendere qualcosa in più riguardo a Isonzo, il titolo che ci porterà a visitare alcune delle ambientazione più note delle dodici battaglie sul fronte italiano. Incuriositi da questo progetto, abitando inoltre a poche centinaia di metri dai luoghi visti nel trailer di lancio, abbiamo fatto alcune specifiche domande agli sviluppatori per capire come si evolverà la serie ed il gameplay con questo nuovo capitolo sul fiume Isonzo.