XIII, primo video di gameplay e data di uscita su Nintendo Switch

XIII, il remake targato Microids dello sparatutto prodotto da Ubisoft nel 2003, ha finalmente una data di uscita su Nintendo Switch, nonché un primo video di gameplay: il gioco sarà disponibile sulla console ibrida dal 13 settembre.

Lanciato sulle altre piattaforme nel 2020, il remake XIII si è presentato in uno stato pietoso e proprio tale situazione ha spinto il publisher francese a rinviare quantomeno il lancio della versione Switch per poterla migliorare sotto il profilo tecnico.

Un obiettivo che l'azienda ha evidentemente preso a cuore, reclutando un team di sviluppo appositamente perché andasse a risolvere le tante magagne del gioco, dalla direzione artistica all'intelligenza artificiale, aggiungendo anche nuove feature come il multiplayer.

"Siamo pienamente consapevoli e terribilmente dispiaciuti che il lancio iniziale del remake di XIII su PC, PS4 e Xbox One non abbia soddisfatto le aspettative degli utenti in termini di qualità", ha scritto Stephane Longeard, CEO di Microids, in una nota.

"Poco più di un anno fa abbiamo preso la decisione di assumere lo studio Tower Five per completare lo sviluppo del gioco (...), volevamo davvero migliorare l'esperienza e offrire ai possessori di XIII un aggiornamento gratuito perché il titolo fosse davvero il miglior tributo possibile all'originale."

"La versione Nintendo Switch ovviamente beneficerà di tutto il lavoro fatto per migliorare il gioco e dell'aggiunta della modalità multiplayer, che segnerà la fine del supporto."