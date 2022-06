Disney Epic Donald esisteva: un video gameplay mostra il gioco cancellato

Non c'è mai stata la certezza dell'esistenza di Disney Epic Donald ma a questo punto è chiaro come il gioco fosse in lavorazione anni fa, visto che compare in un video gameplay mostrato di recente dallo youtuber Slope's Game Room.

Al minuto 18:40 circa del video riportato in questa pagina, possiamo vedere alcuni secondi di quello che doveva essere Disney Epic Donald, ovvero una sorta di seguito di Epic Mickey ma con protagonista il celebre Paperino. Anche in questo caso si tratta di un action adventure in terza persona con elementi da platform 3D, probabilmente con la dinamica multiplayer cooperativa vista anche in Epic Mickey 2, vista la presenza dei due personaggi.

Difficile da valutare nei pochi secondi di video, ma il gameplay sembra riprendere a grandi linee quello dei precedenti giochi, con la probabile presenza di qualche "gimmick" particolari tipo il pennello nel primo capitolo e gli strumenti dei due personaggi in Epic Mickey 2, con quella strana sfera di energia che circonda il protagonista e il secondo personaggio che lo segue da vicino.

Anche in questo caso, si trattava di accostare un personaggio storico a uno stile un po' diverso da quello classico, con l'ambientazione in stile piratesco che pare emergere da questi brevi frammenti. Non sappiamo precisamente cosa sia successo, ma il fatto che Epic Mickey non abbia mai sfondato sul piano commerciale ha probabilmente significato la fine anche per Epic Donald.