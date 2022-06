Star Ocean: The Divine Force ha una data d'uscita, annunciata con un trailer

Star Ocean: The Divine Force ha infine una data d'uscita fissata e annunciata attraverso un nuovo trailer pubblicato oggi: arriverà su PC e console il 27 ottobre 2022, dunque dovrebbe riuscire ad arrivare nel corso dell'anno nonostante non se ne stesse parlando da un po'.

Sviluppato da Tri-Ace e pubblicato da Square Enix, Star Ocean: The Divine Force porta avanti la lunga serie di RPG nipponici ad ambientazione fantascientifica con elementi fantasy, che torna sulle scene dopo una lunga pausa iniziata nel 2016, anno di uscita di Star Ocean: Integrity and Faithlessness.

Star Ocean: The Divine Force arriverà dunque il 27 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e porterà con sé alcune novità rispetto alla struttura tipica dei capitoli precedenti, che in larga parte rimarrà comunque come base del gioco. Ad esempio, tra le nuove caratteristiche c'è la possibilità di muoversi liberamente all'interno delle aree di gioco e anche attraversarle in volo, inoltre è prevista un'esplorazione molto più ampia e libera rispetto a quanto visto in passato, che porterà a varie scoperte anche al di fuori del cammino prestabilito.

Il sistema di combattimento, inoltre, è stato reso più veloce e dinamico, tanto che Star Ocean: The Divine Force è considerato il capitolo più action e veloce visto finora nella lunga serie, con alcune variazioni sostanziali applicate ai meccanismi del combat system. Alcune di queste novità sono visibili nel trailer con la data di uscita riportato qui sopra.

In precedenza, di Star Ocean: The Divine Force avevamo visto il trailer di annuncio lo scorso ottobre e ne avevamo approfondito la conoscenza con un primo articolo speciale dedicato.