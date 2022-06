God of War: Ragnarok, domani non uno State of Play bensì un trailer per un leaker

God of War: Ragnarok sarà protagonista domani, 30 giugno, non di uno State of Play bensì di un semplice trailer con la data di uscita del gioco, secondo quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson.

La data dell'evento di God of War: Ragnarok è stata indicata da The Snitch, una fonte ormai ritenuta davvero attendibile, che tuttavia si esprime per codici ed emoticon, mai in maniera perfettamente chiara. Per questo si è parlato appunto di un evento, ma potrebbe essere qualcosa di molto meno appariscente.

La sensazione generale è che Santa Monica Studio possa appunto pubblicare un trailer della storia dedicato al nuovo capitolo della serie, come detto con la data di uscita ufficiale, e al contempo un post con ulteriori dettagli sul PlayStation Blog.

Con The Last of Us Parte 1 in uscita il 2 settembre e Call of Duty: Modern Warfare 2 in arrivo il 28 ottobre, è possibile che Sony scelga novembre o dicembre per l'atteso ritorno di Kratos e Atreus.

Ad ogni modo, ormai mancano poche ore e finalmente sapremo come stanno le cose.