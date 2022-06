Offerte Amazon: gruppo di continuità (UPS) da 700 VA / 390 Watt in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un gruppo di continuità (UPS) da 700 VA / 390 Watt. Lo sconto è del 20%. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 99.99€. Il prezzo attuale è il migliore degli ultimi 18 mesi: bisogna tornare a novembre 2020 per trovare un'offerta migliore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo gruppo di continuità misura 25.6 x 20 x 11.5 cm, dispone di 4 uscite IEC-C13 protette da sovratensioni e con backup di batteria, oltre che della protezione per la linea telefonica. È pensato per la protezione dell'alimentazione di reti wireless, computer, console per videogiochi e altri apparati elettronici a casa o in azienda. Promette sei ore di alimentazione.

Gruppo di continuità (UPS) da 700 VA / 390 Watt

