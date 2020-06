Fortnite: giocatori frustrati da Bananita Oro, servono 30 milioni di punti esperienza per ottenerla

Bananita Oro verrà probabilmente ricordata, nei prossimi anni, come il grande rimpianto dei giocatori di Fortnite Capitolo 2. Difatti, almeno in linea teorica, qualsiasi giocatore che abbia acquistato il Pass Battaglia a pagamento negli ultimi mesi può ottenerla e aggiungerla alla propria collezione; ma in realtà i giocatori che la avranno a disposizione potranno essere contati sulla punta delle dita. E tutti sono visibilmente frustrati.

Il malcontento della community di Fortnite Capitolo 2 è palpabile: i giocatori sono frustrati; lo rendono evidente sui social network, durante le partite, ovunque ve ne sia l'occasione. Il motivo è presto detto: servono 30 milioni di punti esperienza per ottenere Bananita Oro. 29,5 milioni di punti esperienza, ad essere fiscali: quelli necessari per raggiungere il livello 340. Volendo sarebbe possibile fermarsi al livello 300, ma in quel caso la Skin non sarebbe completamente d'oro: appena una "spruzzatina" sulla sua superficie. Inaccettabile, per i completisti.

Ricordate del giocatore di Fortnite che ha raggiunto il livello più alto al mondo senza mai combattere? Bene: lui ha già sbloccato la Skin Bananita Oro del Pass Battaglia. Non può dire lo stesso il resto della community. L'utente Reddit zMuska ha realizzato un pratico grafico rispolveando le sue competenze matematiche del liceo: per ottenere Bananita Oro, giocando tutti i giorni dall'inizio della stagione, occorrerebbero almeno 406 ore complessive e 1060 partite, per un totale di 3,86 ore al giorno. Questo giocando solo ed esclusivamente a Rissa a Squadre, ottenendo moltissime eliminazioni e aprendo tutti i forzieri disponibili.

Chi gioca "normalmente" a Fortnite Capitolo 2 (cioè in modalità Singolo, Coppie o Squadre) avrebbe invece bisogno di completare 15.302 partite per un totale di 2.032 ore complessive. Una media di 19,36 ore al giorno: non ci sarebbe neppure il tempo per dormire, probabilmente. Capite ora perché nessuno otterrà Bananita Oro?