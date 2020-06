Final Fantasy 7 Remake: il tema dinamico PS4 di Tifa è gratis anche in Italia

Il tema dinamico per PS4 di Final Fantasy 7 Remake dedicato alla bella Tifa è finalmente disponibile gratis anche in Italia. La storia di questo sfondo è piuttosto particolare: inizialmente, infatti, questo tema era stato distribuito esclusivamente solo negli USA e solo a coloro che compravano un certo numero di merendine Butterfinger.

Il mese scorso, però, questo tema è arrivato anche in Giappone e adesso, finalmente, è disponibile anche da noi, sempre gratuitamente. Questo bel tema dinamico, che mostra Tifa seduta sul bordo di un serbatoio d'acqua mentre osserva le montagne e un cielo stellato, va ad unirsi ai tre temi per PS4 di Final Fantasy 7 Remake che Square Enix aveva pubblicato al lancio del gioco.

Per riscattarlo bisognerà, semplicemente collegarsi a questo indirizzo, aggiungere il tema dinamico al carrello e scaricarlo sulla propria PlayStation 4.

Per avere un'anteprima di quello che vi aspetta, di seguito abbiamo pubblicato un video che mostra il tema in azione. In queste ore si dice che Final Fantasy 16 e Crimson Arbitrium saranno, forse, all'evento di presentazione di PS5, evento, però, posticipato a causa dei tumulti che stanno avvenendo negli USA in queste ore.