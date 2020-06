Red Dead Redemption 2, petizione chiede un DLC narrativo

Un gruppo di giocatori ha lanciato una petizione per chiedere a Rockstar Games di realizzare un DLC narrativo per Red Dead Redemption 2, così da espandere il lato single player del gioco, completamente trascurato a causa dei continui aggiornamenti di Red Dead Online.

Rockstar Games da questo punto di vista sta ripetendo esattamente quanto fatto con GTA 5, che non è mai stato espanso nel single player a causa del successo di GTA Online.

La petizione per avere più contenuti single player di Red Dead Redemption 2, avviata da Ivan Ojeda, ha già raccolto più di duecento firme. Il testo è abbastanza stringato: "Facciamo sentire la nostra voce. Vogliamo dei DLC single player per Red Dead Redemption 2. Non devono essere gratuiti." I commenti alla petizione sono di grande supporto, anche se in pochi credono che Rockstar si lasci convincere viste le sue recente politiche, tutte orientate alla creazione di giochi live service il più longevi possibili.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Probabilmente sarà aggiornato anche per le console di nuova generazione, quando disponibili, ma per ora non c'è niente di sicuro in merito.