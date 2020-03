Final Fantasy 7 Remake, tre nuovi temi per PS4 in arrivo

Square Enix ha annunciato l'arrivo di tre nuovi temi per PS4 di Final Fantasy 7 Remake , come parte dello sforzo promozionale messo in campo per il lancio del gioco. A dare l'annuncio è stato l'account Twitter del gioco, che li ha anche mostrati. Uno dei temi è dedicato a Sephiroth , l'antagonista principale nonché uno dei personaggi più iconici dell'intero gioco. L'unico modo per ottenerlo è di prenotare Final Fantasy 7 Remake da alcuni negozi selezionati, online e non. Nel video allegato in uno dei tweet sottostanti potete vedere il tema in azione. Gli altri temi, uno dedicato a Midgar e uno a Cloud, il protagonista, sono ottenibili in due modi:



Il tema per gli abbonati Plus non è ancora disponibile, ma lo sarà a breve.



per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è un'esclusiva temporale per PS4 in uscita il 10 aprile 2020. Si tratta solo della prima parte del progetto complessivo di rifacimento del Final Fantasy VII originale e coprirà la sezione di Midgar.

Today we're giving you a closer look at three dynamic #PS4 #FinalFantasy VII Remake themes!



These aren't the only themes available, and we'll be posting more over the coming weeks.



First is a free theme available from April 10th if you download the #FF7R demo before May 11th! pic.twitter.com/0LC89hwNRW — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

The second of three dynamic #PS4 theme we'd like to show you today focuses on the city of Midgar in #FinalFantasy VII Remake and also features our main protagonist Cloud Strife!



This will be available for free to all PS+ users soon! #FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020