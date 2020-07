UltraPop Festival: il programma del 18 luglio, tra Mario+Rabbids e Luca Ward

Il programma del sesto giorno dell'UltraPop Festival, ovvero sabato 18 luglio 2020, si apre parlando dei Santa Ragione, lo sviluppatore di Fotonica e Mirrormoon EP. Dopo di che si passerà a parlare di Remothered Broken Porcelain, Mario + Rabbids, The Town of Light e si chiuderà in bellezza questa giornata dedicata agli sviluppatori italiani chiacchierando con Luca Ward.

L'UltraPop Festival è un'iniziativa di Netaddiction che per setti giorni coinvolge le sue tre testate di punta. MoviePlayer.it, LegaNerd e, ovviamente, Multiplayer.it sono in onda con un palinsesto ricco di eventi e approfondimenti imperdibili, da guardare in contemporanea o da recuperare più avanti.

Siamo già al sesto giorno e se vi siete persi una delle tante chiacchierate fatte nei giorni scorsi, vi consigliamo di andare sul canale Twitch di Multi e recuperarle. Il programma completo, invece, può essere trovato sul sito ufficiale del festival. C'è anche la possibilità di aggiungere gli eventi preferiti al proprio calendario, così da poter essere avvisati per seguirli in diretta.

Ecco il calendario di oggi: