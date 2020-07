Call of Duty: Warzone, glitch permette di individuare facilmente tutti i nemici

Scovare i nemici non sempre è facile su Call of Duty: Warzone: la mappa di gioco creata da Activision è particolarmente vasta, e alcune aree come Verdansk permettono di nascondersi facilmente allo sguardo. Ma questo nuovo glitch, scoperto giusto nelle ultime ore dai giocatori, potrebbe aiutarvi, e non poco.

Il glitch di Call of Duty: Warzone in questione permette di individuare facilmente tutti i nemici nelle vicinanze, "pingandoli", cioè contrassegnandoli. Una volta entrato nel vostro campo visivo, quel nemico recherà un indicatore rosso, anche se si allontanerà o nasconderà dietro qualche parete. Ovviamente si tratta di un vantaggio notevole, così notevole che normalmente non dovrebbe essere presente nel gioco. Per l'appunto è un errore di programmazione, che in parecchi stanno già usando a proprio vantaggio. Magari finalmente riuscirete a combattere ad armi pari contro gli hacker, almeno in parte.

Attivare l'exploit non è semplicissimo, ma neppure impossibile: vale dunque riportarvi la procedura al completo. Naturalmente non vi stiamo incentivando ad usare questo glitch di Call of Duty: Warzone per vincere le partite, ma è opportuno che sappiate che esiste, e che potrebbero usarlo contro di voi. Innanzitutto vi serve uno Spotter Scope equipaggiato, e poi anche una Molotov o comunque una granata in grado di buttarvi a terra; da ultimo un kit per rianimarvi, o in alternativa un compagno di squadra.

Ecco passo passo la procedura per attivare il glitch che contrassegna automaticamente i nemici nei paraggi:

Equipaggiate tutto l'occorrente (Spotter Scope, granata / molotov, kit di rianimazione)

Lanciate a terra una granata letale, poi camminate nella sua direzione mentre state utilizzando lo Spotter Scope

Continuate a guardare tramite lo Spotter Scope finché non sarete atterrati dal danno ricevuto

Rianimatevi (o fatevi rianimare dal compagno di squadra)

Da questo momento in poi ogni nemico incontrato ed entrato nella vostra visuale sarà "pingato", contrassegnato da un indicatore rosso. Mirare e fare fuoco diventerà dunque facilissimo, così come sarà impossibile essere colti di sorpresa