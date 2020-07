Facebook Messenger, condivisione dello schermo disponibile su Android e iOS

Facebook Messenger si arricchisce giusto in queste ore di una funzionalità inedita: la condivisione dello schermo. Tornerà particolarmente utile durante le videochiamate di gruppo, o semplicemente durante una discussione in chat; scopriamo più da vicino i dettagli e che cosa cambia per gli utenti.

Facebook ha appena aggiunto la possibilità di condividere il proprio schermo su Facebook Messenger, durante le videochiamate: questo sia su smartphone Android che su dispositivi iOS. La feature si chiama appunto screen sharing ed evita di dover ricorrere obbligatoriamente alla versione PC di Facebook Messenger, o ad applicazioni di terze parti su mobile. Gli utenti su Android e iOS ringraziano.

Attualmente la condivisione del desktop è disponibile per 16 persone nello stesso momento durante una videochiamata, ma Facebook ha già in programma di alzare l'asticella e di renderla nel prossimo futuro disponibile per 50 persone. Chiaramente l'obiettivo è quello di rendere ancora più funzionale la chat (e video chat) di Mark Zuckerberg, anche considerando quanto la società abbia investito negli ultimi mesi nel lancio e potenziamento di Facebook Messenger Rooms.

La nuova funzionalità verrà mostrata direttamente all'interno della chat e videochat di Facebook Messenger: nulla di particolarmente complesso, dunque. La utilizzerete? Oppure preferite semplicemente - in questi casi - passare da mobile a PC?