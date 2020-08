Hitman 3: esclusiva Epic Games Store su PC, rivelata l'ambientazione inglese

Hitman 3 sarà un'esclusiva Epic Games Store su PC: la notizia arriva in concomitanza con il reveal dell'ambientazione inglese, Dartmoor, avvenuta attraverso il trailer che trovate in calce.

"Come studio indipendente possiamo dire che la nostra partnership con Epic ci ha dato la libertà di creare Hitman III esattamente come immaginavamo e di pubblicare il gioco in autonomia offrendolo direttamente ai nostri utenti", ha dichiarato IO Interactive a qualche giorno dall'annuncio dell'uscita di Hitman 3 anche su PlayStation VR.

Gli utenti PC potranno trasportare la propria progressione e gli oggetti sbloccati in Hitman 2 da Steam a Hitman 3 su Epic Games Store. Si potranno inoltre importare gli scenari dei due episodi precedenti.

Torniamo però alla mappa inglese, ambientata in una zona storica, nota per i suoi paesaggi, le colline e i fiumi: Dartmoor ha fama di miti, leggende e misteri, e Thornbridge Manor non fa eccezione.

The Thornbridge Mystery è solo una delle missioni che potremo affrontare in questa location, e anziché vestire i panni dell'investigatore e risolvere il caso avremo la libertà di esplorare la zona e creare la nostra personale strategia.

Ad ogni modo, la storyline centrale è proprio quella del delitto da risolvere: una situazione inedita per un sicario come l'Agente 47, che non mancherà di creare opportunità di gameplay uniche e peculiari.

Naturalmente, oltre a trovare il colpevole dell'omicidio che si è consumato a Thornbridge Manor dovremo contestualmente organizzare il nostro, individuare la vittima designata e trovare il modo migliore per eliminarla.