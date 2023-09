EA Sports UFC 5, abbiamo visto in anteprima il nuovo simulatore di combattimento

L'intenzione è quella di puntare al massimo sulla fedeltà visiva, come recita anche il primo trailer ufficiale del gioco: "as real as it gets", che in questo caso si traduce in atleti riprodotti con un livello di dettaglio inedito, 60 frame al secondo, effettistica di ultima generazione, resa realistica delle ferite e un nuovo motore grafico a gestire il tutto, il potente Frostbite targato DICE.

Classificazione e realismo estremo

EA Sports UFC 5, le gocce di sudore sulla pelle danno un'idea del livello di dettaglio

Gli sviluppatori di EA Sports UFC 5 hanno posto l'accento sul fatto che la classificazione della nuova edizione rientra per la prima volta nella categoria "mature", il nostro PEGI 18, proprio per via dell'enfasi che è stata posta sulle dinamiche di combattimento e soprattutto sulle loro conseguenze sul volto e sul corpo degli atleti che si affrontano nell'ottagono.

Parliamo del resto di incontri di arti marziali miste e l'autenticità era ciò che EA Canada voleva portare sullo schermo, non solo per quanto concerne le geometrie e la tecnologia impiegata per riprodurre in maniera fedele i vari combattenti, ma anche per le soluzioni adottate al fine di rendere realistiche le ferite e ciò che comportano per chi le subisce.

In tal senso è stato introdotto un sistema che include qualcosa come sessantaquattromila diverse combinazioni fra tagli, escoriazioni, tumefazioni, rigonfiamenti e sanguinamento, quest'ultimo gestito in maniera fisica con la possibilità che gli schizzi di sangue passino da un personaggio all'altro durante il match, insieme alle gocce di sudore.

È chiaro che questi aspetti non si limiteranno ad avere una valenza puramente estetica, bensì si rifletteranno in maniera concreta sulle capacità fisiche degli atleti: grazie al Real Impact System, un naso rotto influenzerà la resistenza alla fatica, danni agli occhi renderanno più vulnerabile il lato del corpo che non riusciamo a controllare visivamente, mentre danni alle gambe rallenteranno i movimenti.

EA Sports UFC 5, il medico controlla le ferite di un atleta

Non è tutto: la nuova gestione delle ferite e tutto ciò che gli ruota attorno potranno avere ripercussioni sull'abilità del combattente di portare avanti o meno il match. In caso di tagli sanguinanti e danni evidenti, infatti, l'incontro verrà fermato per consentire a un medico di controllare le condizioni dell'atleta ferito, e qualora non sia in grado di continuare la vittoria verrà assegnata all'avversario.

Inevitabilmente questo tipo di approccio permetterà di portare avanti strategie di un certo tipo, andando magari a concentrare i colpi sugli eventuali punti deboli dell'altro combattente per fare in modo che la sua situazione peggiori al punto da subire uno stop forzato: sarà interessante verificare quale effettiva incidenza avranno tali meccaniche rispetto al normale gameplay.