PS5, controller DualShock 5: nuovi dettagli rivelati da un insider

PS5 disporrà di un controller DualShock 5 privo della lightbar superiore introdotta con l'ultimo modello, dotato di microfono integrato e di uno spessore superiore, in grado di trasmettere un'ottima sensazione di solidità.



Sono dettagli rivelati dal noto insider Tidux, che ha parlato su Twitter del DualShock 5 anticipando probabilmente ciò che vedremo stanotte nel corso della conferenza Sony al CES 2020.



Tra le altre informazioni si parla di un touchpad migliorato, molto più preciso, di ottimi trigger e di una connessione USB di tipo C. La batteria interna garantirà inoltre una maggiore autonomia, mentre il feedback aptico sembra davvero straordinario.



Infine viene confermata la mancanza dello schermo OLED di cui si vociferava tempo fa e di pulsanti extra sul retro, come quelli introdotti con un modulo per l'attuale DualShock. Ribadita infine la compatibilità dei controller fra PS4 e PS5.





- Better battery life.

- Haptic feedback is amazing.

- No Oled Screen.

- No buttons on the back.

- Compatible with PS4, likewise DS4 with PS5 — Tidux (@Tidux) January 6, 2020