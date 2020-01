Fortnite: Parco Pacifico presto rimosso dalla mappa di gioco?

Secondo le ultime indiscrezioni e i leak diffusisi in rete nelle scorse ore, Parco Pacifico sarebbe nuovamente a rischio su Fortnite Capitolo 2. Già in passato, in seguito agli eventi e alla lore del titolo, la città rischiò di essere spazzata via, al pari di Pinnacoli Pendenti.

L'allarme è stato lanciato da alcuni dataminer di Fortnite Capitolo 2, principalmente da Hypex, il più noto tra di loro. In seguito alla scomparsa della neve dalla mappa di gioco, Parco Pacifico sarebbe stata sommersa da uno strato di fango (o pantano). Non tutti sembra riescano a vederlo, quindi potrebbe anche trattarsi di un glitch grafico. Ma è anche vero che in passato i glitch grafici hanno svelato anzitempo evento poi verificatisi effettivamente in quei luoghi della mappa. La città potrebbe quindi essere rimossa dalla mappa di gioco, molto presto.

Che il nuovo Aggiornamento 11.40, in arrivo su Fortnite Battaglia Reale, intenda modificare il territorio della mappa ora dedicato a Parco Pacifico? Vi terremo aggiornati, intanto eccovi l'immagine incriminata.

I noticed this in Myth's stream earlier, idk if y'all did too.. but Pleasant Park is all dusty after the snow melted.. we don't know if it's a visual glitch or we'll finally say goodbye to Pleasant Park. (thanks to @LuTrex_ for the pic) pic.twitter.com/dA73DdkvTQ