The New Mutants fa parte del Marvel Cinematic Universe? Benché la promozione del film sia stata impostata in quel modo, in realtà la risposta è un secco no: i personaggi del film vanno considerati unicamente nella cornice dell'ormai abbandonato universo Fox.



L'equivoco, se vogliamo chiamarlo così, è nato per via della sinossi ufficiale su D23.com, apparsa dopo la pubblicazione del secondo trailer di The New Mutants, in cui la pellicola veniva appunto descritta come parte dell'MCU.



Diversi fan si sono entusiasmati per la notizia, rivalutando rapidamente il progetto diretto da Josh Boone alla luce di tali rivelazioni e rilanciando la questione sui social, salvo scoprire che tutto dipendeva da un'infelice scelta di parole.



La descrizione del film è stata poi modificata, eliminando i riferimenti al Marvel Cinematic Universe. Il che chiaramente non dovrebbe influenzare le eventuali qualità di The New Mutants, che scopriremo fra qualche settimana.