GeForce RTX 2060, il prezzo scende in vista delle Radeon RX 5600 XT

Nvidia ha tagliato di 50 dollari il prezzo delle GeForce RTX 2060. In realtà la decisione non è ufficiale, ma il produttore e i suoi partner hanno reso disponibile la Founders Edition a partire da 299 dollari. Il taglio del prezzo dovrebbe avere conseguenze anche da noi, dove la scheda video dovrebbe cominciare a trovarsi a poco più di 300 euro. Una mossa pensata per contrastare l'uscita delle Radeon RX 5600 XT.



Nvidia ufficialmente non ha fatto nulla, ma ha mandato un promemoria ai suoi partner ricordando che la Founders Edition può essere trovata a 299 dollari. In questo modo la più economica scheda grafica a supportare RTX avrà un prezzo decisamente più competitivo, soprattutto se confrontato con le Radeon RX 5600 XT, l'ultima scheda grafica di AMD pensata per il gaming in FullHD. Quest'ultima dovrebbe arrivare martedì al prezzo di 279 dollari.



Questa guerra dei prezzi dovrebbe avere delle ripercussioni anche in Italia. Le GeForce RTX 2060 sono disponibili a 375 euro e ci aspettiamo un taglio nell'ordine di 35-40 euro. Anche AMD non ha ufficializzato ancora il prezzo della Radeon RX 5600 XT, ma ci aspettiamo qualcosa intorno ai 320 euro.