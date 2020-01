Fortnite e Samsung Galaxy S20: Iris come skin esclusiva? Prima immagine

Non è la prima volta che gli sviluppatori di Epic Games e la società Samsung organizzano una collaborazione su Fortnite Battaglia Reale, in vista del lancio di un nuovo smartphone android: ricorderete sicuramente le Skin Galaxy e Ikonik, negli ultimi anni. La prossima potrebbe essere Iris.

I leaker avrebbero scoperto tra i file di gioco una Skin perfetta per una nuova collaborazione, presumibilmente a tema Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra, dato che sarà proprio quest'ultimo ad essere presentato in un evento dedicato il prossimo febbraio 2020 (Samsung Unpacked). Ora, non ci sono conferme che sia proprio la Skin Iris la protagonista della collaborazione, né che esista affatto una nuova collaborazione di questo tipo... ma conoscendo Samsung e conoscendo Epic Games, potremmo dare almeno per scontata l'esistenza di un qualche tipo di accordo.

Eccovi dunque in anteprima un'immagine della Skin Iris di Fortnite Capitolo 2. Il tempo ci dirà se sarà lei l'oggetto della promozione esclusiva con Samsung Galaxy S20.

So hear me out. The new Iris skin MAY be the skin for the new Samsung S20 / S11 releasing in 27 days at Galaxy Unpacked!



Also IKONIK has recently ended and the "BETA" version of IKONIK had the same colors so yeah.. #Fortnite pic.twitter.com/ZO1j5oyQ29