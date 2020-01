Sky: Children of the Light arriverà anche su PS4 e Nintendo Switch

Sky: Children of the Light, l'ultimo gioco di thatgamecompany, gli sviluppatori di Journey, arriverà presto anche su PS4 e Nintendo Switch. Lo ha svelato in una recente intervista il Co-founder e creative director Jenova Chen.



Ma non solo, il gioco supporterà in futuro anche il cross-play, così da poter portare avanti la propria avventura ovunque, senza limitazioni di piattaforma. Per chi volesse avere maggiori informazioni, ecco la nostra recensione di Sky: Children of the Light.