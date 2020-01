Fortnite: Glacialix e Fremiton nel negozio del 19 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, e come spesso accade di domenica approdano anche contenuti inediti particolarmente degni di nota. Vediamo più da vicino i dettagli dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 19 gennaio 2020, troverete innanzitutto Glacialix e Fremiton. Queste skin fanno parte del nuovo set del permafrost, e ciascuna di esse viene proposta al prezzo di 800 V-buck, appena 8 euro al cambio (il costo più contenuto di sempre). Resta disponibile, per tutti i ritardatari, la Skin di Ninja, al prezzo di 1500 V-buck (15 euro al cambio). I balletti in evidenza di oggi sono infine Passo inconfondibile e Fuga furiosa.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti di Fortnite Capitolo 2 di oggi 19 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide a tempo straordinario sono inoltre già disponibili, suddivise in diversi set.

Glacialix (Costume) - 800 V-buck

Fremiton (Costume) - 800 V-buck

Ninja (Costume) - 1500 V-buck

Operazione segreta (Costume) - 1500 V-buck

Verge (Costume) - 800 V-buck

Pollo svolazzante (Deltaplano) - 500 V-buck

Picca Bananita (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Passo inconfondibile (Emote) - 800 V-buck

Fuga Furiosa (Emote) - 200 V-buck