Rainbow Six Siege, il Battle Pass

Manca poco meno di un mese all'evento più atteso da tutti i fan di Rainbow Six Siege: il 16 febbraio, nella stupenda atmosfera del Place Bell di Montreal - città natale dello sparatutto tattico - verranno incoronati i campioni del mondo di Rainbow Six|Siege. A generare ancora più hype, però, ci pensa proprio il team di sviluppo grazie alla nuova modalità a tempo limitato, annunciata attraverso uno stupendo filmato in CGI legato al 6 Universe. La prima apparizione di questo progetto a lungo termine di Ubisoft - non è un caso - si ricorda proprio durante le scorse finali. Alla visione del primo episodio intitolato "Il Martello e il Bisturi", l'arena si scaldò a tal punto da farci dimenticare (ma solo per un attimo!) il freddo pungente della metropoli canadese. Se nel primo corto gli sceneggiatori avevano deciso di introdurci Harishva "Harry" Pandey, personaggio a capo delle operazioni del team Rainbow, ne "Il Programma", la nuova iterazione, i protagonisti aumentano a dismisura. Ben dieci operatori, tra i più noti di Siege, sono impegnati in prima linea nel mettere in pratica un'idea gloriosa di Six: riportare in auge uno Stadio ormai in disuso, grazie a un torneo riservato solo ai migliori agenti. Per un evento del genere, lanciato proprio nell'anno delle Olimpiadi, non poteva esserci location migliore della Grecia, a cui la Ubisoft strizza per l'ennesima volta l'occhio (e se i prossimi operatori... mhm?). È con questi presupposti, dunque, che la Road to Six Invitational fa nuovamente la sua comparsa nel gioco, ma stavolta portando con sé novità, idee e un assaggio di ciò che ci aspetta nel futuro prossimo di Rainbow Six. Basta avviare il gioco per essere catapultati in un menu completamente rivisitato: arrivederci a Kali e Wamai e benvenuti Thatcher, Hibana e Pulse, in una mise da veri atleti. Ciò che colpisce di più, però, sono sicuramente le due nuove finestre dedicate alla Road to Six Invitational. La prima, in alto, la vedremo comparire e scomparire nel corso di queste 5 settimane, con una cadenza scandita dal timer in bella mostra. Si tratta della tipica "Playlist Scoperta" che, una volta avviata, permette di giocare un match con le stesse regole di una Non Classificata, all'interno della mappa Stadio appositamente creata per l'evento. La seconda finestra, invece, è completamente dedicata al Battle Pass e sarà presente a schermo fino al giorno delle finali di Montreal (anche in questo caso, comunque, possiamo affidarci a un timer).

Lo Stadio Spalti, pista di atletica e tabelloni col punteggio fanno da cornice alla nuova ambientazione dedicata alla Road to Six Invitational: lo Stadio è il punto di partenza del Programma di Harry, la nuova casa per tutti gli operatori del team Rainbow. Riprogettato completamente e ricostruito dalle macerie di un impianto in origine dedicato a una serie di giochi Commonwealth degli anni '70, quello che una volta era il campo di gioco ora ospita una struttura completamente modulare e in grado di essere riconfigurata di volta in volta, in modo da simulare gli interni delle mappe più note ai player di Siege. Ecco svelato, dunque, il motivo per cui, spostandosi tra le varie stanze, si ha l'impressione di conoscere ogni singolo acceso e qualunque angolo: alla sua prima settimana - possibile cambi forma in ogni weekend? - lo Stadio pesca a piene mani da Oregon e Base di Hereford. Non fatevi trovare impreparati, dunque, se nell'inseguire un avversario, foste costretti a spostarvi da un'armeria al secondo piano a un garage con tanto di macchina rossa e targa ammiccante (R6 50 MI; palese autocelebrazione per i 50 milioni di giocatori raggiunti dal titolo di casa Ubisoft). La nuova mappa è tutto questo e molto altro! Gli spawn sul tetto dell'edificio, che mancavano da White Noise e la mal riuscita Torre, sono di certo poco funzionali, ma permettono di avere una panoramica completa dell'intera costruzione, che risulta davvero immensa e curata in ogni dettaglio. A raccontare gli accadimenti del match, oltre agli interventi di inizio e fine partita da parte di Harry, una voce rimbombante risuona nello Stadio, come si trattasse di un vero speaker durante una partita di calcio. Siamo certi che questa sorta di sandbox possa dare grande libertà al team di sviluppo e, per tale ragione, non ci sorprenderebbe affatto la possibilità di rivederla più volte durante il quinto anno di Siege.