Tutto pronto per il PG Nationals Spring Split 2020

Fra pochi giorni, più precisamente il 22 gennaio, riprenderà il campionato nazionale di League of Legends . Pro players e appassionati dunque sono pronti per tuffarsi di nuovo nella Landa degli Evocatori. Come sempre il tournament organizer sarà PG Esports e, in occasione del Media Day, proprio il League Operation Manager Marco Soranno ci ha raccontato alcune novità che vedranno la luce a partire dal PG Nationals Spring Split 2020 .

La novità più grande è sicuramente a livello di possibilità, infatti l'Italia avrà due slot agli EU Masters, uno direttamente ai Group Stage per il vincitore, mentre il secondo slot farà accedere ai Play-in. Questo ampliamento delle possibilità per i team è atto ad aumentare la competitività delle competizioni europee locali in modo da presentare uno spettacolo maggiore ma anche di preparare le squadre a una competizione sempre più tesa e serrata fin dagli inizi, in modo da non arrivare impreparati agli EU Masters. L'altra novità riguarda più da vicino PG Esports, essendo una modifica al broadcast: i giorni di broadcast infatti passeranno al mercoledì e al giovedì al fine di creare una settimana intera dedicata a League of Legends dal mercoledì alla domenica. Mercoledì e giovedì il PG Nationals, venerdì e sabato la LEC e sabato e domenica la LCS. Se a livello internazionale il lunedì, Riot Games, lo riempirà con il Monday Night ricco di partite di cartello, in Italia dovrebbe essere il martedì a ricevere l'investitura di giorno dedicato alla differita del Monday Night o a degli highlights, anche se ad oggi non è ancora stato deciso in maniera definitiva.





Durante il Media Day, mentre le squadre svolgevano le operazioni di rito come shooting fotografici e riprese video noi abbiamo scambiato quattro parole proprio con Marco Soranno e le cose emerse sono risultate piuttosto interessanti. Il fenomeno esports anche dal punto di vista della visione degli spettatori è in costante crescita e questo spinge tutti a migliorarsi di anno in anno in cerca di una maturità forse in dirittura di arrivo. La volontà sottolineata da Soranno è quella di creare un forte storytelling dietro alle competizioni in modo da poter far affezionare gli spettatori ad una squadra piuttosto che un'altra. Il fatto che gli esports, a differenza degli sport normali, pecchino di fattori in grado di creare senso di appartenenza alle squadre è chiaramente una lama a doppio taglio. Il punto di forza però, stando sempre alle parole di Soranno, deve essere proprio il fattore intrattenimento che ha le potenzialità per rendere unica la visione di questo prodotto. Anche a livello di contenuti e di programmazione la chiacchierata con Soranno si è dimostrata interessante. La possibilità di creare contenuti alternativi mirati all'approfondimento del mondo delle competizioni eSports di League of Legends gestiti da PG Esports come succede con altri broadcaster nel panorama sportivo classico non è così lontano come può sembrare, ma ad oggi non si riscontrano decisioni per l'immediato. La direzione però è quella di portare l'intrattenimento degli esports a unirsi con alcuni dei punti di forza di altre competizioni. Insomma, ci stiamo preparando all'arrivo delle prime rivalità, dei primi giocatori che si vorranno imporre come veri e propri leader.





Siamo davanti ai nastri di partenza di questo PG Nationals Spring Split 2020 che vedrà numerose novità per l'italia e per il movimento italiano competitivo di League of Legends. La curiosità è tanta più che altro per capire se queste corpose basi poste per un ulteriore salto in avanti siano state impostate bene, anche se il constante supporto e la continua perseveranza nel perseguire questa strada faranno la differenza tra un ottimo successo e un accettabile risultato.