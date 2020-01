Fortnite Salva il Mondo: problemi risolti da Epic Games, oggetti restituiti ai giocatori

Questa settimana, con l'arrivo dell'Aggiornamento 11.40, Fortnite Salva il Mondo ha cominciato a manifestare un elevatissimo numero di problemi: dai server non funzionanti (in Europa) fino alla perdita di tutti i progressi di gioco per alcuni giocatori, o parzialmente del proprio inventario/armadietto. Ma adesso i problemi sono stati risolti.

L'assistenza di Epic Games comunica a tutti i giocatori di Fortnite Salva il Mondo che i problemi dell'Aggiornamento 11.40 sono stati ufficialmente risolti; inoltre tutti gli oggetti perduti (armadietto, inventario, e via dicendo) sono stati restituiti ai giocatori. Restano piccoli problemi di prestazione, simili a quelli che la modalità PvE del resto ha sempre conosciuto. Epic Games invita infine tutti coloro che dovessero ancora manifestare problematiche a contattare direttamente l'assistenza.

Sembra strano a distanza di così tanti anni dal suo lancio sul mercato, ma è bene ricordare che per il momento sia Fortnite Salva il Mondo che Fortnite Battaglia Reale sono ancora in fase beta. Chissà se arriveranno mai a rilasciare (almeno sulla carta) la propria versione definitiva.