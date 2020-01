Fortnite Salva il Mondo, giocatori perdono tutti i progressi e gli oggetti di gioco: ecco cosa fare

Queste sono ore difficili per la modalità PvE di Fortnite Capitolo 2: il nuovo Aggiornamento 11.40, rilasciato nella giornata di ieri, ha causato non pochi problemi a Fortnite Salva il Mondo. I giocatori hanno cominciato a perdere gli oggetti nel proprio armadietto, poi quelli nell'inventario, infine tutti i progressi: cosa sta succedendo?

Dalle segnalazioni subito arrivate su Reddit e sui principali canali social di Fortnite Salva il Mondo e di Epic Games, pare che si tratti di un problema legato specificamente all'Europa. Da ieri, infatti, e dopo l'Aggiornamento 11.40, i server europei sembrano avere parecchi problemi nell'avviare correttamente nuove partite e nel portarle a termine: un certo numero di giocatori ha poi scoperto con orrore di aver perso tutti i progressi e gli oggetti di gioco, accumulati in mesi e mesi di lavoro. Cosa fare dunque?

Innanzitutto, se non avete ancora riscontrato queste problematiche, il consiglio è quello di giocare su server NA West, i più vicini e stabili a quelli europei, non afflitti dai problemi dell'Aggiornamento 11.40. In secondo luogo, Epic Games ha confermato di aver individuato gli errori nei file di gioco, e provvederà a correggerli il prima possibile. In passato era già accaduto che i giocatori perdessero i propri oggetti: sono poi stati restituiti in un secondo momento.