Amazon cancella la serie TV su La Torre Nera di Stephen King

Forse non tutti sanno che c'era in programma una serie TV su La Torre Nera di Stephen King presso Amazon, ma questa a quanto pare non verrà più prodotta perché è stata cancellata dalla compagnia.



Secondo quanto riportato da Deadline, sembra che Amazon non abbia più intenzione di produrre l'episodio pilota per quella che doveva essere la serie TV basata sui romanzi dark fantasy di Stephen King, un'operazione che a quanto pare si è rivelata "molto difficile da adattare per la televisione", in base a quanto riferito dal sito in questione, considerando anche che l'idea proposta sembrava non essere "al livello di altre produzioni di grosso calibro" previste da Amazon.



In ogni caso, non tutto è perduto: lo showrunner designato Glen Mazzara, che ha lavorato a The Walking Dead, ha intenzione di mantenere in vita il progetto e proporlo ad altri network, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.



La serie TV non avrebbe a che fare con il film su La Torre Nera uscito nel 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey, a quanto pare, presentando una nuova interpretazione dei libri di King. In ogni caso, Amazon a questo punto sembra essersi defilata ufficialmente dal progetto, investendo su altre produzioni di grosso calibro come Il Signore degli Anelli.