DEEEER Simulator: il provato prima dell’Early Access

Capre impazzite, fili d'erba, fette di pane e chi più ne ha più ne metta. Nel corso degli ultimi anni i vari simulatori ci hanno permesso di vestire i panni di qualsiasi cosa, per cui non c'è da meravigliarsi se per DEEEER Simulator la scelta è ricaduta su un cervo. Sulla scia di Goat Simulator e affini, il creatore (nonché unico sviluppatore) che si cela dietro il nome di Naspapa Games ha così deciso di provare a dire la propria in un genere dove c'è tradizionalmente un pizzico di follia a farla da padrona, e infatti come stiamo per vedere anche in DEEEER Simulator essa non manca di certo. Dopo una campagna su Kickstarter da circa 580.000 yen (pari a poco meno di 4.800 euro), il gioco è in procinto di arrivare su Steam in Early Access il 21 gennaio. In attesa dunque che DEEEER Simulator sia disponibile per tutti, ci siamo dati da fare in qualche sessione di gioco nella closed beta per provare a capire di cosa si tratta nel dettaglio. Anche se i contenuti per ora non erano tantissimi, gli attimi di pura ilarità non sono affatto mancati.

Il gameplay: anarchia e distruzione

Senza perdersi troppo in preamboli inutili, DEEEER Simulator ci porta in mezzo a una cittadina all'apparenza perfettamente normale. Ci sono automobili, passanti, edifici e altri elementi di arredo urbano, tra i quali il nostro cervo potrebbe andarsene in giro tranquillo senza causare problemi. In questo modo però il divertimento durerebbe poco, ed è quindi incoraggiata l'anarchia assoluta nel distruggere tutto ciò che ci ritroviamo a portata di mano... pardon, di corna. Tra i vari comandi a nostra disposizione troviamo infatti anche la corsa, con la quale il nostro cervo assume una specie di posizione bipede da culturista, diventando quasi invincibile nell'investire tutto ciò che incontra. Le possibilità ovviamente non si fermano qui, perché l'animale è in grado di prendere e scaraventare in giro tutto ciò che incontra, ma le cose si fanno particolarmente movimentate quando entrano di mezzo le armi da fuoco. Pistole, bombe a mano e altri elementi compongono un immancabile arsenale di guerra, col quale radere al suolo interi edifici. La libertà d'azione offerta dalla modalità sandbox è pressoché assoluta e ricorda quella di un Grand Theft Auto munito di corna, ma c'è di più: il cervo che controlliamo è infatti in grado di allungare il proprio collo a dismisura, attaccandolo alle superfici per prendere lo slancio e compiere enormi salti e capriole. Praticamente è una specie di Spider-Man, solo che per muoversi tra i palazzi usa la propria capoccia appiccicosa invece della ragnatela, ottenendo lo stesso effetto in termini di evoluzioni aeree possibili. Incontrando di tanto in tanto un essere umano, possiamo metterci a ballare insieme a lui o decidere di "cervificarlo", facendogli spuntare un paio di corna per poi portarlo in giro con noi a mettere in atto il piano distruttivo.



Per quanto riguarda il comportamento criminoso, distruggere una città non può di certo passare inosservato. Man mano che seminiamo il panico tra le strade attiveremo vari livelli di sicurezza da parte della polizia, in modo simile a quello visto all'interno della serie GTA. Le forze di sicurezza andranno così a dispiegare mezzi sempre più potenti nel tentativo di abbattere il nostro cervo impazzito, il quale ovviamente in risposta ha tanto piombo da dare. Proprio il design della polizia è uno degli aspetti più divertenti di DEEEER Simulator: al livello uno troveremo per esempio un gregge di pecore impegnato a darci la caccia, al due un'automobile guidata da un orso polare, e così via. Una volta morti si ricomincia ovviamente tutto da capo, con la città nuovamente in piedi per trovare nuovi fantasiosi modi di distruggerla. Nonostante l'unica ambientazione disponibile, a ogni nuova partita è possibile scoprire qualche dettaglio che nella precedente si era mancato: il cervo può per esempio anche camminare sull'acqua, guidare mezzi, cavalcare alcuni animali presenti sulla mappa scovandoli anche in luoghi piuttosto strani, o attivare minigiochi coi quali passare alcuni momenti di pausa dalla propria attività di distruzione. Non stiamo qui a elencare tutto ciò che è possibile trovare in giro, un po' perché siamo sicuri di avere anche noi mancato qualcosa, un po' perché la scoperta di nuovi elementi in posti impensabili fa parte del divertimento offerto da DEEEER Simulator, ed è quindi giusto che ogni giocatore ne vada alla caccia senza sapere cosa aspettarsi.