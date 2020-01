Assembla che ti Passa #231

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Il CES 2020 è stato parco di notizie sulle GPU del futuro, ma durante una tavola rotonda Lisa Su, acclamata CEO di AMD, ha confermato l'arrivo di una scheda di fascia alta che tutti hanno subito associato ai rumor sul chip Big Navi, un pezzo di silicio di grosse dimensioni che secondo alcuni presunti benchmark apparsi in rete sarebbe il cuore di una scheda video in grado di superare la RTX 2080 Ti del 17%. Un peso massimo quindi, che secondo qualcuno potrebbe addirittura sancire il debutto dell'accelerazione del ray tracing sulle schede Radeon. Questa specifica voce è da prendere con le pinze, visto che in passato AMD ha affermato che avrebbe rilasciato schede con tecnologia dedicata all'illuminazione basata sulla fisica solo potendola garantire sulle opzioni di ogni fascia di prezzo, ma pare che la compagnia abbia lavorato direttamente al supporto ray tracing per il SoC di Xbox Series X e questo fattore potrebbe aver contribuito a un cambio di strategia. In ogni caso possiamo dare per quasi certo l'arrivo di nuove GPU di fascia alta basate su architettura Navi a 7 nanometri, con la comparsa nel database di certificazioni di AFOX delle Radeon RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 e RX 5800 XT. Sono nomi che sono già stati già avvistati in passato, sempre in relazione a certificazioni, ma con le affermazioni di Lisa Su si fanno ancora più concreti, lasciandoci supporre un arrivo a breve con la conseguente possibilità di un rinvio dell'arrivo di un'architettura tutta nuova, basata su design RDNA 2, il cui lancio sul mercato potrebbe coincidere con quello dei Ryzen 4000 desktop, basati su Zen 3, che dovrebbero arrivare, assieme alle schede madri con chipset della serie 600, a fine 2020. Lo dicono le voci di diversi insider secondo i quali la nuova serie di processori supporterà anche lo standard USB 4.0, garantendo al contempo un netto incremento di IPC rispetto a Zen 2 grazie a un lavoro di redesign radicale combinato con transistor 7nm+. Il tutto, si spera, senza tradire la promessa della retrocompatibilità dei nuovi processori con le schede madri AM4 già in circolazione, ma non è detto che sia possibile, considerando anche che ci parla di migliorie al supporto IO e della possibilità della tecnologia Thunderbolt 3 integrata direttamente nel chipset.

Il tutto senza considerare che un possibile ulteriore aumento dei core potrebbe richiedere un redesign dell'alimentazione del socket, rendendo più conveniente cambiarlo. Non a caso Intel ha scelto di farlo con i nuovi Comet Lake-S che, capitanati da un modello da 10 core e 20 thread, saranno compatibili solo con il socket LGA 1200, caratterizzato da 49 pin in più rispetto all'LGA 1151, parte dei quali molto probabilmente legati all'alimentazione. D'altronde con il Core i9-10900K si parla di consumi sotto sforzo superiori ai 300W, decisamente esuperiori rispetto al Thermal Design Power di 125W. Ma si parla anche di 4,9GHz di frequenza su tutti i core e la cosa non ci sorprende più di tanto considerando che il Core i9-9900KS supera già quota 250W con 8 core, seppur toccando quota 5.0GHz. Il superamento di una soglia tanto elevata, però, potrebbe aver creato qualche problema a Intel che secondo quanto riportato da ComputerBase avrebbe rallentato i lavori, nonostante sembri che i costruttori abbiano già pronte le loro lineup di schede madri Z490. Ed è probabile che sia una mossa saggia, considerando i benefici portati dal ritardo del Ryzen 9 3950X sull'efficienza e sulle prestazioni del massiccio processore a 16 core AMD. Dovrebbe essere tutto a posto, invece, nel caso delle nuove GPU Xe di Intel, nonostante aleggi nell'aria una certa delusione per le presunte prestazioni del modello base. Ma si tratta, per l'appunto, di una soluzione da 75W, probabilmente non troppo distante da quella integrata nei processori Tiger Lake e mostrata in quel di Las Vegas. La GPU in questione consente di giocare a Warframe, evidenziando un salto netto rispetto ad Ice Lake, ma con un framerate tutt'altro che esaltante. Si tratta, però, del prototipo di una GPU destinata a far parte di una famiglia piuttosto ampia. Intel infatti ha rilasciato una serie di slide che svelano l'esistenza di tre diverse tipologie di GPU, con quelle racchiuse sotto alla dicitura Xe LP, una delle quali sarà accorpata ai processori Tiger Lake, che sono destinate a finire in ultraportatili, portatili, schede video entry level e soluzioni da gioco di fascia media. Troveremo invece i modelli Xe HP dentro a workstation e schede video di fascia alta, mentre quelli della famiglia Xe HPC finiranno in supercomputer e datacenter orientati a calcoli pesanti, deep learning e cloud. Non mancherà nulla, quindi, nell'offerta grafica Xe che ci verrà svelata nel dettaglio durante la GDC di marzo. Nel frattempo ci accontentiamo della conferma della decisione di Intel di puntare anche al mercato delle schede di fascia alta, con tutto quello che ne consegue. Dovrà infatti tirare fuori qualcosa di speciale per competere con le GPU NVIDIA Ampere e con quelle AMD RDNA2 che promettono un salto prestazionale massiccio rispetto alle GPU attualmente in circolazione.