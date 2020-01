Goat Simulator: 10 cose folli da provare

10 follie di Goat Simulator

I trampolini

Goat Simulator è pieno zeppo di trampolini, la mappa Goatville in particolare, che servono per fare acrobazie di ogni tipo e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. La capra può infatti saltarci sopra normalmente, ma anche roteare in varie direzioni e fare capriole, ottenendo preziosi punti per le evoluzioni migliori. Non siamo al livello di un Tony Hawk, ma stiamo comunque parlando di un'attività base molto divertente con cui passare del tempo . Oltretutto non sottovalutate il brivido di lanciarvi dagli edifici più elevati mirando ai trampolini sottostanti per compiere dei balzi incredibili che vi faranno toccare il cielo. In particolare provate a sfruttare la gru di Goatville per compiere le evoluzioni migliori.



Il re delle capre

Nella parte centrale della mappa Goatville c'è una torre che, se scalata, da accesso alla sala del trono del re delle capre, dov'è presente tutta la sua corte. Aprite il portone e, se vi va, abbattete tutti i presenti. Dopo aver portato un po' di scompiglio, salite sul trono di teschi per sbloccare l'obiettivo Goats for the Goat e ottenere il poter dei evocare dei servitori premendo un tasto.

I manifestanti

Sempre nella mappa Goatville, nella zona più popolosa, incrocerete un gruppo di manifestanti con i loro cartelli, che stanno ascoltando il discorso di un uomo politico. Afferratene uno con la lingua per far scappare tutti gli altri e porre fine alla protesta, quindi trascinatelo in strada e lanciatelo contro un autobus in corsa per ottenere moltissimi punti. Sembra sadico e in effetti lo è, ma volete mettere la soddisfazione di aver lavorato a favore dello status quo?



Goathenge

Sempre a Goatville, nell'area di campagna, vicino all'arena per la lotta tra capre, cercate il circolo di pietre stile Stonehenge e abbattetelo, scatenando l'effetto domino per ottenere molti punti e farvi quattro risate pensando a quanto lavoro c'è voluto per trascinarle lì e tirarle su.

Il distributore di benzina

Fate esplodere il distributore di benzina di Goatville per ottenere l'obiettivo Michael Bay. Per farcela vi basterà colpire la macchina parcheggiata al suo interno. L'esplosione vale il rischio, nel senso che si posizionate nel posto giusto sarete sbalzati a grandissima distanza, compiendo un volo spettacolare (tanto la capra è immortale).



La capra demoniaca

A Goat City Bay prendete il motoscafo per raggiungere l'isola in mezzo al lago. Non è facilmente individuabile da lontano, quindi fate attenzione a ciò che vi circonda. Arrivati sul posto, cercate l'aiuola con con i sei strani fiori e mangiateli tutti per trasformare la capra in un mostro dalla testa enorme.

Il negozio di cappelli

Volete far indossare un cappello alla vostra capra? A Goat City Bay c'è un negozio dove potete acquistarne diversi modelli, compreso uno da mago davvero fashion. Per ottenerli bisogna però prima pagare la commessa trascinandole addosso dei soldi con la lingua.



Spingere persone

In tutte le mappe ci sono delle persone sedute nei posti più improbabili, solitamente sopra qualche baratro. Ad esempio a Goatville ce n'è una in cima alla gru, mentre a Goat City Bay ce n'è una seduta su di un ponte. Spingerle nel vuoto non solo è divertente, ma frutta anche parecchi punti. Cercate di farle volare per bene e non sprecate il colpo.

Le tartarughe ninja

Nelle fogne di Goat City Bay, accessibili passando da una tubatura al lato del ponte che dà sul lago (lo riconoscerete dalla nebbiolina brillante che indica l'accesso a una nuova area), c'è un gruppo di cosplayer vestiti da Tartarughe Ninja che proteggono una statuetta e che attaccano la capra a vista. Osservandoli da lontano li si può vedere ballare.



Lo 'zucchero' allucinogeno

In una delle case di Goat City Bay, quella con piscina subito sulla destra del punto di inizio della mappa, si trova un tavolinetto con sopra una striscia di zucchero, chiamiamolo così. Fatelo mangiare alla capra per mandarla su di giri rendendola velocissima e alterando la palette dei colori. In modalità allucinata potete prendere anche parte a una specie di gara, che ovviamente frutta dei punti.